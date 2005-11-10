Dalla Lazio all'Ancona, passando per Empoli: Chiucchiuini da scoprire. Il talento che piace in B e C

Un campionato di Serie D che ha un tasso tecnico sempre più elevato, e che regala ogni anno diversi interessanti profili che vengono chiaramente poi monitorati dalle categorie superiori; profili tendenzialmente under, quelli al vaglio del "grande calcio", tra cui figura il centrocampista Lorenzo Chiucchiuini, intuizione estiva dell'Ancona.

Dalle giovanili della Lazio al primo grande salto: chi è Chiucchiuini.

Nato a Roma nel 2007, ha militato per 12 anni nelle giovanili della Lazio, prima di vivere poi un biennio a Empoli, società ben nota per il settore giovanile, reputato dagli azzurri tra i punti cardine del progetto. Società che difficilmente sbaglia, con gli under, e infatti non ha sbagliato nemmeno con Chiucchiuini, naturalmente "numero 10" (di piede sinistro) che può però giocare anche davanti alla difesa: calciatore agonisticamente dominante, dalle elevate capacità organiche, risulta già completo, anche grazie a quanto fa vedere in campo. Benissimo sull'intensità, eccellente nella capacità di lettura del gioco e nelle scelte, sa smarcarsi perfettamente dall'avversario alla ricerca della giusta soluzione. Ad Ancona sta già facendo la differenza.

Quale futuro per lui?

Dopo una trattativa che la dirigenza dorica ha più volte definito complicata, il calciatore è arrivato nelle Marche, salutando l'Empoli e firmando con i biancorossi un accordo biennale. Osservatori di club di C e B lo stanno già osservando, anche "live", ma difficilmente l'Ancora se ne priverà nel mercato di gennaio, complice anche il fatto che il ragazzo si trova molto bene nel club, è totalmente focalizzato sul proprio percorso e sugli obiettivi della squadra: al momento, non ha assolutamente intenzione di cambiare lidi. In estate, poi, eventualmente, si valuterà. Anche se magari, un'eventuale promozione, potrebbe cambiare le carte in tavola.