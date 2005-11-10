Trastevere, la grande paura è solo un ricordo: dopo il grave infortunio, Giordani è fuori pericolo

Dopo il grande spavento di ieri nel corso del match contro l'Anzio, poi anche sospeso, il Trastevere comunica aggiornamenti sulle condizioni di salute di Valerio Giordani, il difensore che ieri è stato rianimato in campo dopo uno scontro di gioco prima di essere trasportato in ospedale: diverse fratture facciali sulle quali i medici dovranno poi deliberare, era stato detto in un primo comunicato, ma ora è reso noto che il difensore è fuori pericolo e le sue condizioni rimangono per ora stabili.

Di seguito la nota:

"Il Trastevere calcio, con il Presidente Pier Luigi Betturri, ringrazia Roma Capitale, tutti gli enti, le società e le persone che hanno manifestato vicinanza in questo momento delicato.

Accogliamo con gratitudine la «Lettera di encomio e riconoscimento istituzionale per il tempestivo intervento di soccorso di Roberto Cusimano, Assistente Arbitrale – Sezione AIA di Palermo» dell’Assessore Stefano Marin.

Il nostro calciatore Valerio Giordani è fuori pericolo e le sue condizioni sono stabili. Invitiamo tutte le testate giornalistiche a pubblicare e rilanciare esclusivamente notizie verificate, per evitare informazioni errate sulle condizioni di salute del nostro giocatore. Ogni aggiornamento sarà comunicato attraverso i canali ufficiali del Club".