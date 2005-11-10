Paura in Trastevere-Anzio: occhio fuori dall'orbita per Giordani. Lo salva il guardalinee

Momenti di grande paura in Trastevere-Anzio, sfida valida per la decima giornata di Serie D. Al 43' del primo tempo il difensore del Trastevere Valerio Giordani ha perso conoscenza dopo un contrasto ed è stato soccorso dal guardalinee, medico anestesista di professione. A riportate la notizia è La Gazzetta dello Sport.

Lo scontro e l’intervento del guardalinee

Giordani si è accasciato dopo un contrasto con l’attaccante avversario Alessio Bartolotta, con cui, sottolinea la rosea, c’è una forte amicizia. Nella caduta il difensore ha perso conoscenza ed è rimasto a terra. A precedere l’intervento dei sanitari del 118, presenti con l’ambulanza all’interno dell’impianto, è stato l’assistente dell’arbitro, medico anestesista nella vita. Il giocatore ha ripreso conoscenza.

Il trasferimento al San Camillo

Giordani è stato poi trasferito all’ospedale San Camillo per ulteriori accertamenti e l’esame della Tac è risultato negativo. Il difensore ha riportato fratture al viso e, scrive la Gazzetta, pare gli sia uscita addirittura l’occhio dall'orbita. Molta la paura per l’accaduto. In serata tutta la squadra è andata a trovare il compagno. Giordani sarà sottoposto a nuovi esami, ma è fuori pericolo.

Il rinvio della gara

Dopo l’accaduto l’arbitro ha chiesto ai due capitani se volessero riprendere il gioco, ma entrambi hanno optato per il rinvio. Una scelta che, come ricorda il quotidiano, va oltre il campo. Chi era sugli spalti racconta di uno spavento enorme per tutto l’impianto.