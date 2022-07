ufficiale Paganese, presentata domanda di ripescaggio. E panchina affidata a Giampà

Dopo la retrocessione dello scorso campionato, è con una nota ufficiale che la Paganese fa sapere di aver depositato "regolare domanda di ripescaggio in Serie C, adempiendo a tutte le richieste sia in riferimento al fondo perduto sia alle garanzie fidejussorie. La società resta in attesa di comunicazione ufficiale che sarà presa dal Consiglio Federale nei prossimi giorni".

Intanto, è stato ufficializzato anche il nuovo tecnico, con eventuale ottica di ritorno nel professionismo: il mister degli azzurrostellati per la prossima stagione - indipendentemente comunque dalla categoria - sarà Domenico Giampà. Nei prossimi giorni verranno anche comunicati i nuovi componenti dello staff tecnico.