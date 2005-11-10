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Esclusiva TMW

Beppe Galli: "Atalanta, a Sarri serve tempo come Gasp. Udinese, Zanetti porterà le sue idee. E la B..."

Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
autore
Alessio Alaimo
ieri alle 23:30A tu per tu
02.11.2026 23:30A tu per tu
Fonti preferite
Agente italiano, figura di riferimento nel panorama degli agenti calcistici. Ex presidente di Assoagenti è da anni impegnato nella tutela e nella rappresentanza della categoria, oltre che nell’attività di scouting
FotoTUTTOmercatoWEB

"Nel primo tempo non era neanche giusto che l'Atalanta andasse in svantaggio, però... sono partite tra due squadre in sofferenza. Ma vive. Poi il calcio è fatto di episodi e le cose a volte non girano". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Beppe Galli.

Cosa succede a questa Atalanta?
"Sarri ha un tipo di gioco rispetto a quello di Palladino e Gasperini. I giocatori giocavano in un determinato modo. Devono anche assimilare gli schemi dell'allenatore".

Si aspetta l'esonero di Sarri?
"No. La società è sempre stata attenta prima di fare le cose. Non credo che in questo momento si pensi a cambiare guida tecnica. Ricordo la crisi con Gasperini, poi c'è stata la svolta. Credo che la società in questo momento voglia fare quadrato attorno all'allenatore e a tutto l'ambiente. Anche gli stessi calciatori sono i primi ad essere dispiaciuti"

L'Udinese ha cambiato allenatore. Cosa non ha funzionato?
"Quando hai tanti stranieri il senso d'appartenenza viene a svanire. Poi quest'anno è partita in un certo modo. È una squadra fisica, non da ultimo posto in classifica. Il nuovo allenatore, Zanetti, porterà le sue idee. I calciatori prendono maggiori responsabilità e attenzione, devono far vedere che c'è una svolta. La nuova guida tecnica serve a far capire ai calciatori che serve cambiare marcia".

La B è sempre serbatoio di talenti, il campionato ne sta mettendo tanti in mostra. E poi c'è Belotti che è tornato protagonista.
"Ci sono elementi che potrebbero stare a pieno titolo in A. Ma è più facile prendere gli stranieri per ragioni di business. Ho visto squadre ben organizzate e tutti possono battere tutti. Poi c'è anche un Belotti ritrovato: se sta bene fisicamente la Serie B la fa a mani basse. Poi il Modena è forte, dove anche Bianco sta facendo bene".

Brilla il suo Di Nardo.
"Sta continuando a fare ciò che aveva fatto l'anno scorso. Siamo contenti":

Sorace della Juve Stabia?
"Ne sentiremo parlare. Viene dalla D, sta facendo il suo percorso. Arriverà il suo momento":

© Riproduzione riservata

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