Beppe Galli: "Atalanta, a Sarri serve tempo come Gasp. Udinese, Zanetti porterà le sue idee. E la B..."

"Nel primo tempo non era neanche giusto che l'Atalanta andasse in svantaggio, però... sono partite tra due squadre in sofferenza. Ma vive. Poi il calcio è fatto di episodi e le cose a volte non girano". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Beppe Galli.

Cosa succede a questa Atalanta?

"Sarri ha un tipo di gioco rispetto a quello di Palladino e Gasperini. I giocatori giocavano in un determinato modo. Devono anche assimilare gli schemi dell'allenatore".

Si aspetta l'esonero di Sarri?

"No. La società è sempre stata attenta prima di fare le cose. Non credo che in questo momento si pensi a cambiare guida tecnica. Ricordo la crisi con Gasperini, poi c'è stata la svolta. Credo che la società in questo momento voglia fare quadrato attorno all'allenatore e a tutto l'ambiente. Anche gli stessi calciatori sono i primi ad essere dispiaciuti"

L'Udinese ha cambiato allenatore. Cosa non ha funzionato?

"Quando hai tanti stranieri il senso d'appartenenza viene a svanire. Poi quest'anno è partita in un certo modo. È una squadra fisica, non da ultimo posto in classifica. Il nuovo allenatore, Zanetti, porterà le sue idee. I calciatori prendono maggiori responsabilità e attenzione, devono far vedere che c'è una svolta. La nuova guida tecnica serve a far capire ai calciatori che serve cambiare marcia".

La B è sempre serbatoio di talenti, il campionato ne sta mettendo tanti in mostra. E poi c'è Belotti che è tornato protagonista.

"Ci sono elementi che potrebbero stare a pieno titolo in A. Ma è più facile prendere gli stranieri per ragioni di business. Ho visto squadre ben organizzate e tutti possono battere tutti. Poi c'è anche un Belotti ritrovato: se sta bene fisicamente la Serie B la fa a mani basse. Poi il Modena è forte, dove anche Bianco sta facendo bene".

Brilla il suo Di Nardo.

"Sta continuando a fare ciò che aveva fatto l'anno scorso. Siamo contenti":

Sorace della Juve Stabia?

"Ne sentiremo parlare. Viene dalla D, sta facendo il suo percorso. Arriverà il suo momento":