Ufficiale Dopo il Napoli, Billing torna in Danimarca: ha firmato col Midtjylland fino al 2030

Il Midtjylland mette a segno un colpo di grande prestigio: Philip Billing è ufficialmente un nuovo giocatore del club danese. Il centrocampista 29enne, reduce da un’esperienza in Serie A con il Napoli coronata dallo scudetto 2025, ha firmato un contratto quinquennale valido fino all’estate del 2030.

Billing, che lascia l’Inghilterra dopo oltre dieci anni e 152 presenze in Premier League con Huddersfield Town e Bournemouth, torna in patria con un bagaglio di esperienza internazionale di primissimo livello. Nel massimo campionato inglese ha segnato anche contro avversari prestigiosi come Arsenal, Liverpool e Manchester United, mentre con il Napoli è stato decisivo nella corsa al titolo.

Il direttore sportivo del Midtjylland, Kristian Bach Bak, ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo del centrocampista:

«Quando un giocatore con esperienze in Premier League e Serie A sceglie FC Midtjylland, è la conferma che siamo sulla strada giusta. Philip è nel pieno della carriera, porta intensità e qualità al nostro gruppo e diventerà un punto di riferimento per i compagni. È un acquisto che dimostra chiaramente le nostre ambizioni, sia in Danimarca che in Europa».

Il nuovo numero 8 del Midtjylland ha raccontato le emozioni del ritorno a casa dopo 13 anni all’estero:

«È fantastico che sia finalmente ufficiale, lo aspettavo da tempo. Sono orgoglioso di poter vestire questa maglia e felice di tornare in Danimarca. Midtjylland mi ha sempre dimostrato grande interesse e ora è il momento perfetto per iniziare questa avventura».

Billing si prepara a diventare anche un leader nello spogliatoio:

«Arrivo in una squadra giovane e con tanto talento. Voglio assumermi responsabilità e aiutare i miei compagni con la mia esperienza. In passato io stesso ho avuto giocatori esperti che mi hanno dato tanto, e ora tocca a me fare lo stesso».

Il centrocampista danese non nasconde gli obiettivi condivisi con il club:

«Questa è una società che sogna in grande, e io voglio farne parte. Puntiamo a vincere il campionato, la Coppa e a far bene in Europa. Nel calcio si è visto che squadre considerate sfavorite hanno raggiunto traguardi impensabili, quindi non vedo perché il Midtjylland non possa un giorno arrivare fino in fondo anche in una competizione europea».

Billing, che ha vestito la maglia della nazionale maggiore danese in cinque occasioni e ha collezionato 12 presenze con l’Under 21, indosserà la maglia numero 8. La sua nuova divisa è già disponibile nello store ufficiale del club.