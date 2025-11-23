Roma, l'Eurorivale Midtjylland cade e perde la vetta al 100': espulso l'ex Napoli Billing
Il Midtjylland - prossima rivale della Roma di Gian Piero Gasperini in Europa League - incappa in una sconfitta per 2-1 contro il Sonderjyske, nel campionato danese.
Dopo l'iniziale vantaggio firmato da Simsir al 14', è arrivato il pareggio dei padroni di casa due minuti più tardi con Ingason. All'86' l'ex Napoli Phillip Billing si è fatto espellere, poi al 100' (10° di recupero) Qamili ha siglato il calcio di rigore del definitivo 2-1. Con questo risultato il Midtjylland perde la vetta rimanendo secondo a -2 dall'AGF ed a +1 dal Brondby, proprio prima della gara contro i giallorossi, prevista giovedì alle 18.45, allo stadio Olimpico.
