C’era qualcosa di strano nell’aria, quel pomeriggio di fine novembre, ben prima che la terra decidesse di spalancarsi, sugli spalti del vecchio "Donato Vestuti", gremiti per il derby campano tra Salernitana e Turris (1-1), aleggiava un’atmosfera sospesa, quasi surreale.

A colpire tutti, prima ancora del pallone che rotolava sull'erba, era un caldo anomalo, fuori stagione, una cappa afosa che sembrava stonare con il calendario e che molti tifosi, negli anni a venire, avrebbero ricordato come un sinistro presagio.

Sul campo andava in scena una domenica di calcio sofferta e vibrante, i corallini avevano gelato lo stadio passando in vantaggio con Capogna, costringendo i granata a una lunga, estenuante rincorsa contro una porta che sembrava stregata.

La Salernitana spingeva, sbatteva contro il muro ospite e vedeva scorrere via i minuti verso una sconfitta amara, poi, proprio allo scoccare del novantesimo, l’esplosione: il guizzo di Zaccaro trovava lo spiraglio giusto per l’1-1 finale.

Era l’urlo liberatorio del pallone, l’ultima scintilla di una normalità destinata a spegnersi di lì a poco.

All’uscita dallo stadio, mentre si dissolvevano gli ultimi capannelli di tifosi impegnati a commentare il pareggio in extremis, la città si preparava alla domenica sera. Ma alle 19:34 quel caldo innaturale lasciò spazio all’apocalisse.

Le testimonianze: dalla TV al boato delle 19:34

All’uscita dallo stadio, mentre si dissolvevano gli ultimi capannelli di tifosi impegnati a commentare il pareggio acciuffato per i capelli, la città rientrava nelle case. Molti si sistemarono davanti al televisore per seguire la differita di Inter-Juventus, ignari che alle 19:34 un sisma di magnitudo 6.9 avrebbe squarciato Campania e Basilicata per novanta interminabili secondi, lasciandosi dietro quasi tremila vittime e interi paesi rasi al suolo.

Tra chi aveva appena lasciato il prato del Vestuti c’era Antonio Leccese, difensore di quella Salernitana, che dopo il fischio finale era rientrato a Napoli dalla moglie sposata pochi mesi prima.

Il suo ricordo restituisce tutta l'incredulità di quegli istanti:

"Stavamo vedendo la partita in televisione e mi rivolsi a mio cognato rimproverandogli di non spostare la sedia col piede, invece non era lui a muoverla, in quell’istante stava arrivando la scossa".

Nella fuga disperata in strada, il calciatore avrebbe poi scoperto che anche l’Hotel Garibaldi di Salerno, dove alloggiava durante la settimana, era rimasto gravemente lesionato.

Anche chi era rimasto in città conserva fotogrammi indelebili di quel passaggio improvviso dalla festa al terrore, prima il blackout improvviso, poi il boato sordo, i palazzi che oscillavano e le urla nei vicoli.

"Ricordo come se fosse oggi il gol di Zaccaro al 90° al Vestuti, e subito dopo quelle sensazioni terribili che ti porti dentro per tutta la vita", è la memoria condivisa da tanti tifosi granata della vecchia guardia.

Il Vestuti rifugio nella notte

In poche ore il calcio divenne un ricordo lontanissimo. La Salernitana sospese immediatamente gli allenamenti e rinviò due gare di campionato, mentre lo stesso "Vestuti" che fino al tramonto aveva vibrato per la prodezza di Zaccaro cambiava pelle nella notte. Le porte dello stadio si spalancarono per accogliere gli sfollati e le famiglie terrorizzate, trasformando l’arena sportiva in un centro di prima accoglienza e in un parcheggio di fortuna dove centinaia di salernitani trascorsero la notte chiusi in automobile, stretti sotto lo stesso cielo improvvisamente divenuto nemico

Oggi, a distanza di decenni, quel 23 novembre resta scolpito nella memoria collettiva come uno spartiacque indelebile tra un "prima" fatto di sogni domenicali e un "dopo" segnato dalle macerie e dal dolore. Il gol di Giovanni Zaccaro non è più soltanto una riga negli almanacchi del calcio granata, ma è diventato l’ultimo fotogramma spensierato di un’intera comunità prima che il sisma spezzasse quasi tremila vite e cancellasse per sempre la geografia dell’anima di Campania e Basilicata. Ricordare quel pomeriggio al Vestuti, quel caldo irreale e quell’abbraccio sugli spalti, significa onorare le vittime e custodire la dignità di una terra che, proprio come una squadra costretta a rialzarsi dopo il colpo più duro, ha trovato nella solidarietà e nella memoria la forza per tornare a vivere.