Il calcio italiano piange la scomparsa di Roberto Brustenga, spentosi all'età di 78 anni a Forlì, città in cui aveva scelto di risiedere stabilmente al termine della propria carriera agonistica.

Figura di riferimento per il calcio di provincia tra gli anni Settanta e Ottanta, Brustenga è rimasto nella memoria collettiva degli sportivi per l'imponente prestanza fisica e per una straordinaria continuità di rendimento tra i pali, qualità tali da renderlo ancora oggi, a distanza di decenni, un termine di paragone immediato per valutare la stazza degli estremi difensori.

Nato a Foligno il 10 aprile 1948, intraprese il proprio percorso calcistico nelle fila della Juventina Perugia, a vent'anni sostenne un provino con la Lazio senza tuttavia approdare al club biancoceleste, passando successivamente all'Atalanta nella stagione 1970-71, a Bergamo trovò la strada sbarrata da due portieri di comprovata esperienza come Roberto Anzolin, già protagonista con la Nazionale ai Mondiali del 1966, e Pierluigi Rigamonti.

Nell'estate del 1971 optò per il trasferimento allo Spezia in Serie C, scelta che segnò la svolta della sua carriera. In Liguria conquistò stabilmente la maglia da titolare, totalizzando 128 presenze in campionato nell'arco di quattro stagioni (36 gettoni al primo anno, 35 al secondo e 38 su 38 al terzo). Già nell'annata d'esordio, inaugurata con il successo per 4-0 sul Prato, stabilì un'imbattibilità di 485 minuti consecutivi, affermandosi come uno degli interpreti più affidabili della categoria.

Dopo la parentesi alla Salernitana nella stagione 1975-76, chiusa con 28 apparizioni allo stadio Vestuti, nell'estate del 1976 accettò di scendere in Serie D per sposare il progetto tecnico del Forlì. Sotto la presidenza di Giovanni Bianchi, noto nell'ambiente calcistico con l'appellativo di «Vulcano», e la guida in panchina di Feliciano Orazi, Brustenga divenne uno dei pilastri di una formazione competitiva che annoverava tra i suoi punti di forza il capitano Vasini e il centrocampista Renato Luchitta, già attivo in Serie A con la Ternana.

Quella stagione culminò con un avvincente testa a testa per la promozione contro il Carpi, compagine che schierava in attacco due futuri protagonisti della massima serie come Salvatore Bagni e Marco Cacciatori. Brustenga scese in campo in 33 occasioni, contribuendo in modo determinante a blindare la difesa biancorossa in un torneo deciso sul filo di lana: il Forlì chiuse al primo posto a quota 48 punti contro i 47 degli emiliani, conquistando l'accesso alla Serie C tra l'entusiasmo della tifoseria in piazza Saffi.

Confermato anche nella stagione seguente tra i professionisti (23 presenze), l'estremo difensore umbro proseguì la carriera disputando 21 incontri in Serie C2 con il Crotone, per poi chiudere l'attività agonistica nella propria regione d'origine con la maglia dell'Angelana. Il bilancio complessivo della sua carriera professionistica registra 200 presenze ufficiali tra Serie C e Serie C2, a testimonianza di una solidità tecnica e caratteriale che ne ha fatto un punto fermo per tutte le società in cui ha militato.

Roberto Brustenga si è spento nella sua Forlì nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre 2026. Per permettere a familiari, amici, ex compagni di squadra e tifosi di stringersi attorno a lui e rendergli omaggio, la camera ardente è stata allestita a partire da oggi, giovedì 19 novembre presso la camera mortuaria di Vecchiazzano.

L'ultimo saluto è invece in programma per domani, venerdì 20 novembre alle ore 14, quando il corteo funebre muoverà proprio da Vecchiazzano per accompagnarlo verso il cimitero di San Martino in Strada, nella città romagnola che lo aveva adottato per tutta la vita.

Alla famiglia giungono le più sentite condoglianze per la scomparsa di un protagonista apprezzato tanto sul terreno di gioco quanto nella vita quotidiana.