Arbitri Europa League, Roma-Stoccarda all'inglese Brooks. Squadra greca per il Bologna

Bologna-Celtic affidata al greco Fotias

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - E' l'inglese John Brooks l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere Roma-Stoccarda, gara della settima giornata di Europa League, in programma giovedì prossimo alle 21. Assistenti Simon Bennett e Neil Davies, quarto ufficiale Darren England: al var Jarred Gillett, avar Pol van Boekel. Bologna-Celtic (Stadio Dall'Ara ore 18.45) è stata affidata al greco Vasilis Fotias, assistenti Andreas Meintanas e Michail Papadakis: quarto ufficiale Alexandros Tsakalidis. Al var Angelos Evangelou, avar Bram Van Driessche (ANSA).