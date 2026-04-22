Atalanta-Lazio 1-1 (1-2 d.c.r.): il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (3' pts Ahanor), Djimsiti, Kolasinac (26' st Kossounou); Zappacosta, de Roon (26' st Pasalic), Ederson, Bernasconi (10' st Bellanova); De Ketelaere, Zalewski (26' st Raspadori); Krstovic (44' st Scamacca). A disposizione: Pardel, Sportiello, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Obric. All.: Palladino
Lazio (4-3-3): Motta; Marusic (22' st Lazzari), Gila (33' st Provstgaard), Romagnoli, Nuno Tavares; Basic (33' st Dele-Bashiru), Patric (39' st Cataldi), Taylor; Cancellieri (22' st Isaksen), Noslin, Zaccagni (12' pts Pedro). A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Maldini, Przyborek. All.: Sarri
Arbitro: Colombo
Marcatori: 40' st Romagnoli (L), 42' st Pasalic (A)
Ammoniti: Kolasinac (A), Cancellieri (L), Scamacca (A), Lazzari (L).
Rigori: Raspadori (A) gol, Nuno Tavares (L) parato, Scamacca (A) parato, Cataldi (L) palo, Zappacosta (A) parato, Isaksen (L) gol, Pasalic (A) parato, Taylor (L) gol, De Ketelaere (A) parato
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