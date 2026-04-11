Juventus e Spalletti avanti insieme. I primi nomi del mercato che verrà

Juve impegnata nella corsa Champions, ma anche a disegnare il suo futuro. Spalletti punta a cinque giocatori per tornare a vincere

Claudio Zuliani, direttore di TuttoJuve.com saluta con gioia la firma del nuovo contratto che lega Spalletti alla Juventus

Spalletti firma il suo nuovo contratto con Juventus e si concede ai social de club. Prima il saluto alla squadra con tanto di notizia in anteprima ed un finale " leviamoci dai e andiamo ad allenarci " Poi una lunga chiacchierata video conclusa con " ne è valsa la pena " Pragmatismo e filosofia. Gioco e ambizione. Voglia di andare ad acchiappare tutti gli obbiettivi Perché la Juventus è identità e dobbiamo dimostrare di esserne all'altezza.

In bocca al lupo mister e che sia come vuoi tu, che poi è quello che vogliamo noi: VINCERE!

Spalletti e la nuova Juventus

Il prossimo anno la Juve chiederà a Spalletti di conquistare lo scudetto, o comunque di lottare fino alla fine. Una necessità di tutto l'universo bianconero, tifosi in primis, stanchi di vedere i trionfi altrui. Per la svolta serviranno rinforzi di livello e ormai da qualche settimana sono cinque i nomi maggiormente indiziati, quattro dei quali in scadenza. Partendo dal portiere, in pole position c'è Alisson, il Liverpool lo cederebbe per una cifra tra i 10 e i 15 milioni. Il brasiliano è una vecchia conoscenza del calcio italiano, in particolare dello stesso tecnico toscano, ai tempi della Roma suo allenatore. Come di Rudiger: l'ex giallorosso (a giugno può liberarsi dal Real Madrid), è l'obiettivo principe per affiancare Bremer al centro della difesa.

A centrocampo sembra in stato avanzato la trattativa tra la Juve e Goretzska, nazionale tedesco al passo d'addio con il Bayern Monaco. Altro nome indicato da Spalletti è Bernardo Silva, ideale per giocare al centro della trequarti. Il portoghese lascerà il City, rumors di mercato parlano dell'ipotesi Barcellona. A proposito, a fine stagione stagione terminerà la sua avventura con i blaugrana Lewandowski, altro elemento nei desideri della Juve, chiamata a rafforzare in modo consistente l'attacco. La società bianconera ha fatto già qualche sondaggio con l'agente del centravanti polacco, sul quale però ci sarebbe anche il Milan. Per tutti gli elementi nel mirino della Signora ci sarebbe il nodo ingaggio, più o meno difficile da sciogliere. Al momento siamo comunque nel campo dei desideri. Chissà quanti ne saranno esauditi.