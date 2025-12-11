Inter, la data del rientro di Dumfries è un mistero

Denzel Dumfries è il vero problema per Cristian Chivu. L'olandese è uno degli intoccabili e la squadra sente la sua mancanza in campo. Altri importanti giocatori si sono infortunati, Thuram e Mkhitaryan sono due esempi, ma alle loro spalle c'erano giocatori all'altezza, giocatori che non hanno fatto rimpiangere l'assenza del compagno "titolare".

Sucic, Zielinski o a volte Frattesi per l'armeno e Bonny e Pio Esposito per il francese. Oggi la fascia destra è vuota. Nonostante le critiche a Carlos Augusto e i complimenti a Diouf e Luis Henrique, la situazione è molto diversa. L'ex Monza non si trova a destra, ha dato il 101% , senza impressionare, anzi, ma quando lo metti nella sua posizione abituale è molto importante per Chivu e la squadra.

I due nuovi arrivati potranno anche essere migliorati, lo hanno fatto vedere a tutti, cercano di adattarsi al meglio, ma non danno ancora quella sicurezza da "titolarità". Dumfries non è ancora guarito, alcuni dicevano che sarebbe rientrato in poco tempo ma il nostro sito lo aveva anticipato subito dopo l'infortunio che per l'olandese non era da escludere che si potesse ritrovare in campo il 28/12 e ad oggi quella potrebbe essere la data, altrimenti arrivederci al prossimo anno.