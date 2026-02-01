Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina difesa horror e sul mercato tutto tace

© foto di Federico De Luca 2025
Redazione TMW
fonte Firenzeviola.it

36 gol subiti in 23 partite di Serie A evidentemente non è stato un dato sufficiente per la Fiorentina per intervenire sul mercato e rinforzare un reparto che continua a fare acqua da tutte le parti. È uno dei numero dati da brividi di una stagione che prosegue sulla falsa riga di come era iniziata, con la squadra viola che boccheggia e che non riesce ad uscire dalle sabbie mobili della classifica nonostante i segnali ad inizio 2026 fossero incoraggianti. Tutto questo anche perché i viola sono tra le difese più bucate del campionato, e Napoli non ha fatto certo eccezione.

Due gol a partita
"Stiamo prendendo due gol a partita e diventa difficile vincere così", ha ammesso Fagioli nel post-partita del Maradona, e verrebbe da chiedersi che soluzioni hanno in mente la società viola e Vanoli per ovviare a questo gigantesco problema, visto che nelle ultime settimane le uniche novità sono state le partenze di Pablo Marì e Viti. Lazio, Cagliari e ora Napoli, senza contare il Como in Coppa Italia e i gol subiti anche contro Milan e Bologna: nelle ultime 6 partite la Fiorentina ha preso 11 gol, lasciando a 3 il numero di clean sheet stagionali con l'ultimo che risale alla Cremonese il 4 gennaio scorso. Eppure Vanoli era arrivato a Firenze con la nomea di allenatore attento alla difesa dopo averne curato i dettagli per Conte da collaboratore. È evidente che non sia un problema dei soli Comuzzo e Pongracic, però non si può non vedere come i due centrali viola vengano regolarmente superati dagli avversari. Che si chiamino Hojlund oppure Gift Orban.

Dal mercato tutto tace, l'ultima pista è Rugani
Eppure la dirigenza non sembra aver ritenuto il problema difensivo come una priorità, tant'è che a meno di 48 ore dalla chiusura del mercato ancora non è arrivato nessun giocatore che possa rinforzare il reparto e tutto tace. Tanti i nomi che si sono fatti, poche le trattative portate davvero avanti con convinzione. L'ultimo nome porta - come spesso accade - alla Juventus, a quel Daniele Rugani che sta valutando se giocarsi le sue chance in bianconero oppure iniziare una nuova rischiosa avventura. Manca sempre meno al gong e Firenze aspetta un difensore: riuscirà la Fiorentina a trovarlo?

Il commento del giornalista Angelo Giorgetti:
Alla Fiorentina manca sempre qualcosa per essere una squadra che lotta per non retrocedere. Intanto, diventa di burro e prende gol pazzeschi. Riguardiamoli per capire come non si difende e come non ci si aiuta in campo. Poi dà sempre l’impressione di vivere la partita con troppa filosofia. Il Napoli senza trecento titolari ha giocato con più rabbia e determinazione, ma è possibile? Ci sono state anche le occasioni per pareggiare, ma la gestione totale della Fiorentina continua a essere per me un grande, clamoroso, insondabile mistero che un giorno (forse) qualcuno sarà in grado di spiegare. Immagino nessuno dei dirigenti che ci sono ora.

