Udinese-Roma 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-5-1-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola (34' st Kabasele); Ehizibue, Miller (34' st Zarraga), Karlström, Ekkelenkamp (46' st Zaniolo), Zemura; Atta; Davis (11' st Gueye, 47' st Bayo). A disposizione: Nunziante, Padelli, Micolta, Camara. Allenatore: Runjaic
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (25' st Ghilardi); Celik (34' st Tsimikas), Cristante, El Aynaoui (33' st Pisilli), Wesley; Soulé (33' st Vaz), Pellegrini (22' st Venturino); Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Angeliño, Ziółkowski, Arena, Della Rocca. Allenatore: Gasperini
Arbitro: Sacchi
Marcatore: 4' st Ekkelenkamp
Ammoniti: Ndicka (R), Davis (U), Kristensen (U), Mancini (R), El Aynaoui (R), Zemura (U), Pellegrini (R), Miller (U), Gueye (U)
