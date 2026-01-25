Calciomercato Juventus, quell'ossessione chiamata Tonali. En-Nesyri non si sblocca

La Juventus non ha mai smesso di pensare a Sandro Tonali. Lo ha rivelato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che sul suo canale Youtube ha affermato:

"Per la Juve Tonali è un pallino assoluto. Diciamo che se la Juve avesse in un mondo delle favole un budget illimitato, la possibilità di scegliere oggi Tonali tra quelli realistici sarebbe il nome che la Juve andrebbe a prendere più volentieri, perché è un nome in cui la Juve vede tutto, vede l'italianità, vede il presente e il futuro, vede un leader, vede un giocatore assolutamente totale. La Juve Tonali lo voleva prendere con la gestione Giuntoli, e lo voleva prendere con la gestione Comolli l'estate scorsa. A gennaio impossibile, quindi non è mai stata un'opzione, ma per l'estate 2026 la Juventus continua a pensare e soprattutto sognare Sandro Tonali. Perché sognare? Perché oggi c'è un muro grande così che si chiama Newcastle. Il Newcastle non vuole perdere Tonali e soprattutto il Newcastle ne farebbe una questione a livello di cifre molto, molto, molto costosa. Quindi 60/65 milioni oggi sono irrealistici. Probabilmente ad oggi il Newcastle vuole di più, poi vedremo come arriveremo al mercato estivo. Però a livello di sogno resta sicuramente nei pensieri della Juve. Dovesse aprirsi una strada di possibilità realistica per la Juve, Tonali rimane un nome".

En-Nesyri, cosa manca per la firma

L'accordo è totale tra le due società, ma adesso è il giocatore a tirare per le lunghe.

Il nodo resta sempre quello della formula. Il giocatore vorrebbe l'obbligo di riscatto, cosa che la società bianconera non vuole accordare. La Juve non attenderà oltre e la scadenza è fissata per lunedi. Nelle ultime ore si è parlato anche di un inserimento del Siviglia, la sua ex squadra, che però non avrebbe budget sufficiente per portare a termine l'operazione.

Il club turco resta inflessibile e se dovesse saltare l'operazione con la Juventus potrebbe addirittura mettere fuori rosa il calciatore