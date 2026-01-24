Lecce-Lazio 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti (44' st Morente), Stulic (19' st Cheddira), Banda (19' st Sottil). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N'Dri, Pérez, Jean, Kouassi, Drame, Ngom, Maleh. All.: Di Francesco
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (28' st Pellegrini), Gila (19' st Provstgaard), Romagnoli, Marusic; Taylor, Vecino (19' st Dele-Bashiru), Basic; Cancellieri (36' st Isaksen), Dia (19' st Ratkov), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pedro, Noslin, Tavares, Belahyane, Hysaj, Farcomeni. All.: Sarri
Arbitro: Chiffi
Ammoniti: Veiga (Le), Provstgaard (La), Gabriel (Le)
