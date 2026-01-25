Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Allarme Viola, la Fiorentina perde ancora. Serve un titolare in difesa e Piccoli non all'altezza

Allarme Viola, la Fiorentina perde ancora. Serve un titolare in difesa e Piccoli non all'altezzaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 08:05Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Giacomo Galassi per firenzeviola.it

Torna l'amarezza nel palato dei tifosi della Fiorentina dopo un'altra sconfitta in campionato, l'undicesima da agosto a oggi. La stagione dei record negativi non sembra volersi fermare e non basta la voglia di celebrare Rocco Commisso in un Franchi commosso per il presidente scomparso. Una squadra che aveva fatto tanti passi in avanti nel 2026, torna indietro nel momento peggiore, quando poteva finalmente dire addio alle posizioni che vogliono dire Serie B la prossima stagione. Sono ben 11 su 22 le sconfitte raccolte dai viola in Serie A, un numero che non si era visto neanche nelle stagioni più buie del passato recente. Ma ciò che fa più male è vedere che è soprattutto contro le squadre più alla portata che i risultati sono quasi sempre negativi. Lecce, Hellas e ora Cagliari: tre sconfitte al Franchi che fanno male a un ambiente che era tornato a respirare.

Urge un difensore di spessore
Al netto di qualche lettura del tecnico che fa discutere, sui cambi o su un correttivo alle difficoltà di Fagioli che non è arrivato nel corso della partita, sono i paradossi della rosa a testimoniare quanto ancora sia in salita la strada per la salvezza. In attesa di ambientamento per Harrison e Fabbian, e con Solomon e Brescianini che qualche segnale lo stanno lanciando, il bisogno di rinforzi difensivi è sempre più evidente, seppure in contrasto con una situazione di mercato non semplice.
In cerca di un potenziale titolare in difesa, che possa regalare sicurezze a tutto il reparto, individuare il profilo giusto, e raggiungibile, non dev'essere un gioco da ragazzi, ma ora come ora quella difensiva è di gran lunga l'esigenza più impellente, un reparto in cui Pongracic non chiude mai e sui gol è sempre da qualche altra parte.
Se pensare a Dragusin sembra inutile, Diogo Leite resta idea all'ordine del giorno, ma c'è da credere che gli obiettivi siano altri. Si tratta di stringere i tempi, però, perché contando che pure Ranieri può partire questa difesa va pesantemente ristrutturata.

Vanoli era stato facile profeta
D'altronde l'allenatore l'aveva detto a più riprese, e lo ha ripetuto anche nel dopo gara del Franchi: la strada per la salvezza sarà lunga ed è fondamentale non esaltarsi dopo una vittoria così come non ci si deve deprimere dopo una sconfitta. Un messaggio recepito dall'ambiente, che a fine partita ha riservato perfino qualche applauso alla squadra andata sotto la Curva Ferrovia. D'altronde la reazione c'è stata e i numeri di Fiorentina-Cagliari sono emblematici, basti vedere il dato dei cross: 40 a 8 per la Fiorentina. Il problema è che il numero che conta è quello dei gol e il punteggio finale segna 2 per i sardi, 1 per i viola. Che possono sorridere per l'atteggiamento e per il primo gol in viola di Brescianini, ma per poco altro.

Piccoli, Fagioli, Ndour e non solo: troppi giocatori involuti
Le ultime partite avevano fatto vedere ottime cose al di là dei risultati, ma contro il Cagliari diversi giocatori sono tornati su standard fatti vedere troppo spesso in stagione. Il povero Piccoli è stato mangiato da Mina per tutta la partita, Fagioli non è riuscito a liberarsi della pressione a tutto campo di Esposito, e anche Ndour a parte un salvataggio nel finale ha fatto diversi passi indietro. Ma la lista potrebbe essere lunga, perché anche due leader come Gosens e Mandragora sono mancati all'appello. L'unica speranza è che con questa sconfitta almeno la Fiorentina resta con i piedi per terra: la strada per la salvezza resta ancora lunga e piena di ostacoli.

Articoli correlati
Kilicsoy e Palestra firmano la vittoria, L'Unione Sarda: "Cagliari, due bacioni a... Kilicsoy e Palestra firmano la vittoria, L'Unione Sarda: "Cagliari, due bacioni a Firenze"
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, domenica 25 gennaio Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, domenica 25 gennaio
Fiorentina primo ko dell'anno travolta dal Cagliari e dal treno Palestra. Vanoli:... Fiorentina primo ko dell'anno travolta dal Cagliari e dal treno Palestra. Vanoli: "Serve un difensore"
Altre notizie Altre Notizie
Allarme Viola, la Fiorentina perde ancora. Serve un titolare in difesa e Piccoli... Allarme Viola, la Fiorentina perde ancora. Serve un titolare in difesa e Piccoli non all'altezza
Calciomercato Inter, per Sommer è l'ora dell'addio. Il sogno è Vicario Calciomercato Inter, per Sommer è l'ora dell'addio. Il sogno è Vicario
Calciomercato Juventus, quell'ossessione chiamata Tonali. En-Nesyri non si sblocca... Calciomercato Juventus, quell'ossessione chiamata Tonali. En-Nesyri non si sblocca
Maurizio Sarri e la Lazio ridimensionata Maurizio Sarri e la Lazio ridimensionata
Le partite di oggi: il programma di domenica 25 gennaio Le partite di oggi: il programma di domenica 25 gennaio
Lecce-Lazio 0-0: il tabellino della gara Lecce-Lazio 0-0: il tabellino della gara
Fiorentina-Cagliari 1-2: il tabellino della gara Fiorentina-Cagliari 1-2: il tabellino della gara
Como-Torino 6-0: il tabellino della gara Como-Torino 6-0: il tabellino della gara
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
2 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
3 Il Como scopre anche Baturina. Fabregas: "Da fuori gli mangiavano la testa, non ha mollato"
4 Buon punto per il Lecce, ma la Lazio è una polveriera: Romagnoli saluta e Sarri s'arrabbia
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 gennaio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Buon punto per il Lecce, ma la Lazio è una polveriera: Romagnoli saluta e Sarri s'arrabbia
Immagine top news n.1 Sarri: "Macché squadra contro, un calciatore prima di partire è venuto in ufficio e ha pianto"
Immagine top news n.2 Romagnoli si congeda dalla Lazio: saluti e commozione sotto al settore ospiti a Lecce
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio lontana dalla zona Europa, Lecce 17°
Immagine top news n.4 Fiorentina-Cagliari 1-2, le pagelle: Palestra è un Frecciarossa, Mina si mette Piccoli in tasca
Immagine top news n.5 Cagliari corsaro fa suo lo scontro salvezza contro la Fiorentina: termina 1-2 la gara del Franchi
Immagine top news n.6 Napoli, ecco l'annuncio di De Laurentiis: Giovane prelevato dall'Hellas Verona
Immagine top news n.7 Il Franchi saluta Commisso. Squadre in campo e la Fiesole scrive: "Continua a tifarci da lassù"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo-Cremonese, una sfida da vincere ma soprattutto da non perdere per entrambe
Immagine news Serie A n.2 Sprofondo Torino, Vlasic: "6-0 da vergogna". Baroni si salva, ma con il Lecce è l'ultima spiaggia
Immagine news Serie A n.3 Roma, difendere il quarto posto e sfatare il tabù dei big match: i due obiettivi per la sfida al Milan
Immagine news Serie A n.4 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Immagine news Serie A n.5 Allegri perentorio in conferenza stampa: è il messaggio ai suoi per uno scontro direttissimo
Immagine news Serie A n.6 Lecce, il gol è un grosso problema. Il mercato può portare soluzioni
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Catanzaro-Sampdoria: staffetta Coda-Brunori per sfatare il tabù trasferta?
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Sudtirol-Padova: al 'Druso' inizia l'era Banzato
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino: "Ringraziamo Biasci per i sette gol, ma stiamo facendo fatica"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Donadoni: "Ci teniamo stretto questo risultato. È stato un match dispendioso"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Di Serio verso l'addio: è sempre più vicino al trasferimento al Palermo
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: “Dimostrato una solidità difensiva importante”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Malagrida si presenta a Livorno: "Scelgo questa piazza per la sua storia, darò il massimo"
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, Colombo: "Trasferta insidiosa a Cerignola. Sul mercato ci manca un quinto"
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, Stellone guarda avanti: "Serve lucidità, non ansia. I segnali ci sono"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Floro Flores: "Faccio i complimenti al Siracusa. Trapani? Non ci riguarda"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana a Sorrento, Raffaele: "Serviranno cattiveria ed episodi dalla nostra parte"
Immagine news Serie C n.6 Sudtirol-Padova, la lista dei convocati di Castori per la sfida di domani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Con la Lazio, oggi, la peggior gara della mia gestione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Contro l'Inter senza timori reverenziali. Serve una gara coraggiosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Si chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?