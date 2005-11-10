Alfredo Donnarumma ha annunciato l'addio al calcio giocato a 36 anni e, nel corso di un'intervista a gazzetta.it, ha parlato dei suoi progetti per il futuro: "Sono uno che non ama stare fermo. Due anni fa ho preso l'attestato per fare il direttore sportivo, una figura che mi ha sempre affascinato. Quest'estate ho conseguito anche la licenza Uefa B per allenare. Vedremo".

Tonali e Balotelli

Tra i compagni avuti nel Brescia, ci sono anche il centrocampista e l'attaccante ex Milan, uno dei quali è transitato dal Rigamonti a inizio carriera, l'altro verso la fine: "Sandro aveva 18 anni, ma sembrava averne sette o otto in più. Aveva qualcosa di diverso dagli altri, ti faceva capire che avrebbe potuto fare una carriera di un altro livello".

Super Mario invece per molti gli ha tolto il posto: "Tutti dite che l'arrivo di Mario sia stato il motivo per cui non ho più segnato, ma le dinamiche di una società dipendono anche dal presidente e dall'allenatore, che incidono tanto. Secondo me si sarebbe potuta sfruttare meglio tutta la situazione. Il presidente disse che non potevamo giocare insieme e questa cosa ha avuto un peso".