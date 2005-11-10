Morte Bergamini, confermati in appello 16 anni di reclusione per Isabella Internò
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17.11.2026 13:50Altre Notizie
Il pm aveva chiesto un aggravamento della pena a 23 anni
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© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com
(ANSA) - CATANZARO, 17 NOV - La Corte d'Assise di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di primo grado a 16 anni di reclusione, per concorso in omicidio volontario, per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989.
Nel processo d'appello il pm aveva chiesto il riconoscimento della premeditazione e che le circostanze aggravanti prevalessero sulle attenuanti generiche, con un contestuale aggravamento della pena a 23 anni. (ANSA).
Fonte: ANSA
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