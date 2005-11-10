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Il sindaco Gualtieri: "È stato doloroso vedere Calafiori andare via dalla Roma"TMW
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Dimitri Conti
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17.11.2026 14:08Altre Notizie
Il primo cittadino della Capitale ha parlato dall'evento con cui, in Campidoglio, ha conferito il riconoscimento di 'Figlio di Roma' al difensore.
Nel corso della cerimonia con cui ha conferito a Riccardo Calafiori il riconoscimento pubblico di 'Figlio di Roma', il sindaco della capitale Roberto Gualtieri si è soffermato anche sull'addio al club giallorosso del difensore oggi all'Arsenal: “È stato doloroso vederlo andare via. È orgoglioso della sua romanità ed è bello che sia diventato una star nel mondo, ha vinto la Premier ed è apprezzato per le sue capacità da calciatore ma anche per le sue qualità umane. È una bella persona. Porta in bello e positivo l’immagine di Roma nel Regno Unito”.
Fonte: dall'inviato Marco Campanella
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