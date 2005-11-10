Nel corso della cerimonia con cui ha conferito a Riccardo Calafiori il riconoscimento pubblico di 'Figlio di Roma', il sindaco della capitale Roberto Gualtieri si è soffermato anche sull'addio al club giallorosso del difensore oggi all'Arsenal: “È stato doloroso vederlo andare via. È orgoglioso della sua romanità ed è bello che sia diventato una star nel mondo, ha vinto la Premier ed è apprezzato per le sue capacità da calciatore ma anche per le sue qualità umane. È una bella persona. Porta in bello e positivo l’immagine di Roma nel Regno Unito”.