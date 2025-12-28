Cremonese-Napoli 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (36' st Floriani); Barbieri (15' st Johnsen), Payero, Grassi (32' st Bondo), Zerbin (32' st Bonazzoli), Pezzella; Sanabria (15' st Moumbagna), Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Sarmiento, Vazquez, Vandeputte, Faye, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Nicola
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (43' st Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (45' st Gutierrez); Neres (28' st Buongiorno), Hojlund (44' st Lucca), Elmas (6' st Lang). A disposizione: Contini, Ferrante, Marianucci, Vergara, Ambrosino,. Allenatore: Conte
Arbitro: Mariani
Marcatori: 13' Hojlund, 45' Hojlund (N)
Ammoniti: Barbieri, Bonazzoli (C), Juan Jesus, McTominay (N)