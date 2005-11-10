Dall'esclusione dalla C alla fatica di rinascere: crisi Taranto. Il pubblico fischia un rigore a favore

Prima il ko contro la capolista Squinzano, poi l'ottavo posto in classifica nel campionato di Eccellenza Puglia; antecedentemente a tutto ciò, pure una penalità di due punti. Non è un buon momento per il Taranto, che dopo l'esclusione di tre anni fa dal campionato di Serie C sembra non aver ritrovato ancora la retta via, che la piazza invece chiede; per il momento, invece, solo ribaltoni societari.

L'ultimo a farne le spese è stato il Ds Montervino.

Solo due ore fa, dopo la conferenza stampa alla quale ha presenziato, la società ha comunicato di avere sollevato Francesco Montervino dall’incarico di direttore sportivo; l'esonero segue a quello del tecnico Luca Tiozzo, allontanato sei giorni fa. I due erano arrivati in rossoblù a inizio settembre, dopo una rivoluzione estiva che aveva portato qualche cambiamento nel progetto tecnico iniziale; ora, nuove svolte, con l'attesa per conoscere i profili che rimpiazzeranno i due citati. Mimmo Camassa sarà confermato in panchina?

Il pubblico fischia per un rigore... a favore.

Evidentemente spazientito, il pubblico locale - oggi si giocava allo 'Iacovone' - ha addirittura fischiato per un rigore assegnato al Taranto. "Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, perché è evidente che abbiamo dei problemi. Faremo di tutto per uscire da questa situazione, ma abbiamo bisogno che anche tutto l’ambiente ci aiuti. Nella mia carriera non ho mai subito fischi per un calcio di rigore a favore all’85’. Noi dobbiamo fare la nostra parte e la faremo, ma non si può valutare la reazione soltanto in base al risultato", le parole di Marcello Falzerano al termine del match.