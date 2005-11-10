Milan, Gabbia e la fase difensiva: "Abbiamo cambiato qualcosa, stiamo eliminando le pecche"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, nel corso della lunga intervista concessa a DAZN, parla anche di come è cambiato il lavoro difensivo con l'arrivo di Ruben Amorim

Come state lavorando sulla fase difensiva?

"Il mister sta cercando di trovare la quadra da un punto di vista difensivo a livello di squadra. Abbiamo cambiato qualcosa rispetto a come eravamo abituati. Stiamo cercando poi di eliminare qualche pecca che abbiamo avuto in questo inizio di stagione. Siamo vogliosi di seguire il mister, di allenarci bene di migliorare anche dal punto di vista difensivo".

Che impatto ha avuto Mario Gila?

"Lo conoscevamo già visto che giocava in Serie A. È un giocatore che ha delle belle caratteristiche e un ragazzo eccezionale che ha grande voglia di fare. Da calciatore lo conoscevo già, quindi se devo dire in cosa mi ha stupito dico che mi ha stupito come persona perché non lo conoscevo, è un ragazzo perbene che cerca di trasmettere sempre positività all'interno del gruppo. Abbiamo bisogno di persone così, oltre che di giocatori bravi in campo come lui".