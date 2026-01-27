Hellas Verona-Udinese 1-3: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Hellas Verona (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola (23' st Niasse), Serdar (23' st Harroui), Gagliardini, Bernede (39' st Kastanos), Bradaric (39' st Oyegoke); Orban, Sarr (25' st Tomich). A disp.: Montipò, Toniolo, Cham, De Battisti, Almusrati, Vermesan. All.: Zanetti
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli (22' st Ehizibue), Miller (22' st Zarraga), Karlstrom, Zemura (44' st Goglichidze); Atta, Ekkelenkamp (39' st Lovric), Davis (39' st Gueye). A disp.: Nunziante, Padelli, Bayo, Micolta, Kabasele, Camara. All.: Runjaic
Arbitro: Manganiello
Marcatori: 23' Atta (U), 26' Orban (H), 13' st Zanoli (U), 22' st Davis (U)
Ammoniti: Lirola, Gagliardini (H)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
1 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Verona, Zanetti: "Non sono tranquillo. Mi sarei aspettato giocatori, invece sono andati via due titolari"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile