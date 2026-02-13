Le partite di oggi: il programma di sabato 14 febbraio
Tre partite valide per il 25° turno di Serie A e tanto altro ancora: sarà un sabato ricco di calcio, in Italia e all'estero, col big match Inter-Juventus a farla senza dubbio da padrone. Nel pomeriggio, sempre nel massimo campionato italiano, spazio però anche a Como-Fiorentina e Lazio-Atalanta, senza dimenticare il 25° turno di Serie B. Di seguito il programma calcistico di sabato 14 febbraio:
Ligue 1
17:00 – Olympique Marsiglia vs RC Strasburgo
19:00 – Lille OSC vs Stade Brestois 29
21:05 – Paris FC vs RC Lens
Bundesliga
15:30 – Amburgo SV vs Union Berlino
15:30 – Werder Brema vs Bayern Monaco
15:30 – Eintracht Francoforte vs Borussia Monchengladbach
15:30 – Hoffenheim vs Friburgo
15:30 – Bayer Leverkusen vs St. Pauli
18:30 – Stoccarda vs Colonia
Serie A
15:00 – Como vs Fiorentina
18:00 – Lazio vs Atalanta
20:45 – Inter vs Juventus
Serie B
15:00 – Modena vs Carrarese
15:00 – Palermo vs Virtus Entella
15:00 – Sampdoria vs Padova
17:15 – Catanzaro vs Mantova
19:30 – Cesena vs Venezia
Serie C – Girone C
14:30 – Benevento vs Latina
14:30 – Casarano vs Casertana
14:30 – Cavese vs Salernitana
14:30 – Cosenza vs Audace Cerignola
14:30 – Giugliano vs Trapani
14:30 – Monopoli vs Sorrento
17:30 – Foggia vs Atalanta U23
17:30 – Picerno vs Crotone
17:30 – Siracusa vs Catania
Eredivisie
16:30 – Heracles Almelo vs NAC Breda
18:45 – Excelsior Rotterdam vs AZ Alkmaar
20:00 – Ajax vs Fortuna Sittard
21:00 – Groningen vs Utrecht
Liga Portugal
16:30 – Casa Pia vs Arouca
19:00 – Vitoria Guimaraes vs Estrela Amadora
21:30 – Gil Vicente vs Braga
LaLiga
14:00 – Espanyol vs Celta Vigo
16:15 – Getafe vs Villarreal
18:30 – Siviglia vs Alaves
21:00 – Real Madrid vs Real Sociedad