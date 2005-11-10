Douvikas: "Il sostegno avuto al Como non l'ho mai trovato in nessuna società"

Nell'intervista rilasciata ai canali del Como, l'attaccante greco Anastasios Douvikas ha anche ricordato le sensazioni nel momento del suo arrivo in biancoblu: “Ricordo che ero molto felice di venire qui, perché è un club con molta ambizione e un grande staff che penso abbia fatto la differenza. Ricordo ancora l’incredibile emozione”.

Quanto sente di essere migliorato nel Como?

“Penso di essere cresciuto in molti aspetti, lo staff mi ha aiutato molto: il sostegno avuto qui non l’ho mai trovato in nessun altra società della mia carriera. Ci sono tanti bravi allenatori, per primo Fabregas: sappiamo qual è la sua ambizione, mi hanno tutti aiutato a diventare il giocatore che sono oggi”.

Che significa per lei questa società?

“Essere qui è come stare in famiglia, sono felice di stare a contatto con i miei compagni ogni giorno e questo è uno degli aspetti più importanti per un calciatore”.

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