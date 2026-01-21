Oggi in TV, Champions League: dove vedere Juventus-Benfica e Atalanta-Athletic Club
Continuano le gare di Champions League, due le italiane impegnate alle 21.00: Juventus-Benfica sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, mentre Atalanta-Athletic Club sarà trasmessa da Sky. In chiaro su TV sarà possibile assistere a Olympique Marsiglia-Liverpool.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledi 21 gennaio.
18.00 Ternana-Inter (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 Galatasaray-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 Qarabag-Eintracht Francoforte (Champions League) - SKY SPORT
20.30 Lazio-Roma (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Juventus-Benfica (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Atalanta-Athletic Club (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Marsiglia-Liverpool (Champions League) - TV8, SKY SPORT
21.00 Slavia Praga-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Bayern-Union SG (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Chelsea-Pafos (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Newcastle-PSV (Champions League) - SKY SPORT
