Calciomercato Inter, su Bastoni forte pressing del Barcellona, per l'esterno piace Mingueza

Dopo il fatto che lo ha coinvolto nel derby d'Italia, Alessandro Bastoni è tornato al centro dell'attenzione, questa volta in ottica mercato. Nelle ultime ore il nome del difensore italiano è finito infatti sulla bocca di molti, soprattutto in Spagna, dove il quotidiano catalano Sport ha parlato di un Barcellona seriamente intenzionato ad andare alla carica per il giocatore nerazzurro. Bastoni è da diversi anni uno degli elementi della rosa dell'Inter ad avere maggiori richieste dall'estero. I nerazzurri lo hanno sempre considerato incedibile e pezzo fondamentale della squadra, ma questa posizione potrebbe vacillare di fronte ad offerte irrinunciabili.

In Spagna si parla infatti di una proposta da 80 milioni di euro che i blaugrana sarebbero disposti a presentare ai dirigenti di Viale della Liberazione, cifra che potrebbe convincere l'Inter a far crollare il muro innalzato negli ultimi anni. Per i nerazzurri si profila infatti un'estate di tanti cambiamenti, con alcuni giocatori già certi di lasciare Milano. La sensazione è che almeno un pezzo grosso sarà sacrificato. L'indiziato numero uno è sembrato essere in queste settimane Marcus Thuram, ma ora le cose potrebbero cambiare. Molto dipenderà comunque, come spiegato dal giornalista Fabrizio Romano, dalla disponibilità economica che il Barcellona avrà in estate, considerando anche che i catalani dovranno prendere anche una punta.

Inter, nome nuovo per la fascia destra: occhi su Oscar Mingueza del Celta Vigo
Dopo averlo cercato a lungo nel mercato invernale, l'Inter tornerà alla carica per l'esterno destro anche in estate, a maggior ragione visto il futuro fortemente in bilico di Denzel Dumfries. Tra i vari nomi in lizza, secondo quanto raccolto dalla redazione de LINTERISTA.IT, quello nuovo è quello di Oscar Mingueza, esterno in forza al Celta Vigo. Il giocatore era stato accostato con insistenza nei mesi scorsi alla Juventus, ma alla fine il classe 1999 è rimasto in Spagna, e lo sarà fino al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto.

Anche per questo motivo il suo profilo rappresenta una ghiotta occasione per la dirigenza nerazzurra, considerando anche che il giocatore guagana attualmente meno di 1 milione di euro a stagione. Ciò permetterebbe all'Inter di poter piazzare un colpo a costo zero e senza andare ad aggravare in maniera particolarmente pesante il monte ingaggi, indipendentemente poi da quello che ne sarà di Luis Henrique e Dumfries. Si tratta inoltre di un giocatore duttile, in grado di agire anche sulla fascia sinistra. Una pista da seguire con attenzione per l'estate, così come quella che porta a Pedro Porro, per un'Inter che potrebbe parlare molto spagnolo dal prossimo anno.

