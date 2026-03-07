Atalanta-Udinese 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (12’ st Zalewski), Hien, Kolasinac (42’ st Djimsiti); Bellanova (12’ st Zappacosta), Musah (1’ st de Roon), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (12’ st Krstovic), Sulemana; Scamacca. A disp.: Sportiello, Rossi, Ahanor, Bakker, Levak, Vavassori. All.: Palladino
Udinese (3-5-2): Okoye; Mlacic (1’ st Zarraga), Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski (17’ st Miller), Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara (35’ st Arizala); Zaniolo (17’ st Atta), Davis (31’ st Buksa). A disp.: Sava, Padelli, Nunziante, Camara, Gueye, Bayo. All.: Runjaic
Arbitro: Rapuano
Marcatori: 39’ Kristensen (U), 55’ Davis (U), 75’, 79’ Scamacca (A)
Ammoniti: De Roon (A), Mlacic (U), Okoye (U)
