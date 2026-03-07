Sport e solidarietà, nasce la scuola calcio per bambini con famiglie in difficoltà

Il progetto di Miele: "Andiamo incontro a chi non può permettersela"

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Una scuola calcio, completamente gratuita, per permettere ai bambini tra i 7 e i 14 anni con famiglie in condizioni economiche complicate o difficoltà sociali di fare sport. Da un'idea di Renato Miele, ex calciatore della Lazio e avvocato cassazionista del foro di Roma, nasce il nuovo progetto della Asd Vigor Mellis, con il sostegno del Comune di Roma, che vuole "andare incontro a tutte quelle famiglie che non si possono permettere di pagare una scuola calcio. Ci rivolgiamo a tutti quei bambini che sono nelle case famiglia per ragioni di carattere sociale, o con difficoltà dovute magari a genitori che hanno problemi con la legge e che, essendo esclusi dalle scuole calcio classiche con l'obbligo del pagamento, non possono partecipare. E anche di allargare l'orizzonte dei futuri atleti", le parole di Renato Miele. Parteciperanno al progetto 20 tra bambini e bambine (tra loro anche un palestinese) ucraini, di origine ecuadoregna e peruviana oltre che romani, che saranno guidati nelle sedute tecnico-pratiche tra test, esercizi classici e tanto divertimento.

Le sedute tecnico-pratiche inizieranno domani presso il campo sportivo "V. Angelucci" a Roma, e saranno guidate dal direttore tecnico Pietro Ghedin, compagno di Miele alla Lazio e vice allenatore dell'Italia con Trapattoni, che ha sottolineato di voler allenare i "bambini con lo stesso entusiasmo con cui ho allenato la nazionale italiana di calcio e la nazionale di Malta". In qualità di istruttori ci saranno volti noti del calcio come Bruno Giordano, Odoacre Chierico, Sergio Brio, Giancarlo Oddi, Nando Orsi, Franco Cordova, Michele Sulfaro, Stefano Mauri e tanti altri ancora. "Se questo esperimento riuscirà si potrà pensare in futuro ad un'organizzazione vera e propria di una scuola calcio, ma sempre a disposizione di quei bambini che non possono permettersi di pagare", conclude Miele. (ANSA).