Calciomercato Juventus, Balzarini frena: “Carnesecchi? Più un sogno che una trattativa per la Juventus”

Il nome di Marco Carnesecchi continua a circolare in orbita Juventus, ma la strada per arrivare al portiere dell’Atalanta appare tutt’altro che semplice. A fare chiarezza sulla situazione è stato Gianni Balzarini sul suo canale Youtube, che ha spiegato come l’estremo difensore nerazzurro rappresenti più un sogno che una trattativa concreta per i bianconeri. Il club bergamasco, infatti, non sarebbe intenzionato ad aprire negoziati: la linea è chiara, prezzo stabilito e poche possibilità di trattativa.

''Carnesecchi, ve l'ho già detto, è un sogno in questo momento, è un sogno. 35/40 milioni. L'Atalanta non fa trattative, l'Atalanta fissa i prezzi. Stop. Non ci sono trattative con l'Atalanta. L'Atalanta, fa il prezzo, se ti piace lo prendi, se ti va lo prendi, se ce la fai lo prendi, se non ce la fai non te lo dà, non ci sono storie, ma vale per chiunque, non solo per la Juve. Guardate e Lookman che doveva andare all'Inter. All'Inter mancavano 5 milioni per arrivare al cartellino di Lookman per 5 milioni non c'è stato nessuno sconto. L'Atletico Madrid l'ha pagato quello che l'ha pagato, quindi quello che voleva l'Atalanta".