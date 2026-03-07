Lutto nel mondo del calcio, scomparso l'ex portiere del Napoli Pasquale Fiore
Lutto nel mondo del calcio. Si è spento all’età di 72 anni l’ex portiere del Napoli a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80 Pasquale Fiore. Era il vice di Luciano Castellani e nei sette anni trascorsi fra i pali azzurri ha collezionato sette presenze.
A darne l'annuncio è la stessa società partenopea con un post pubblicato sui social: "Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Pasquale Fiore, portiere azzurro dal 1977 al 1984".
Alla famiglia di Pasquale Fiore e ai suoi cari le più sentite condoglianze della redazione di TuttoMercatoWeb.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
