Oggi in TV, dove vedere Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese

Ci sono diversi appuntamenti con il calcio giocato in televisione per oggi, lunedì 23 febbraio 2026.

Si conclude la 26^ giornata di Serie A, con le ultime due partite rimaste in programma: alle 18:30 c'è il derby toscano tra Fiorentina e Pisa, in serata la sfida del Dall'Ara tra il Bologna e l'Udinese. E poi ancora, nel programma odierno, la Serie C, con la sfida veneta tra Virtus Verona e Vicenza che sarà trasmessa in chiaro, ma anche i tornei internazionali come la Liga spagnola e la Premier League.

18.30 Fiorentina vs Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Virtus Verona vs Vicenza (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Ternana vs Forlì (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Cadice vs Real Sociedad B (Segunda Division) - DAZN

20.45 Bologna vs Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Everton vs Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

21.00 Alaves vs Girona (Liga) - DAZN