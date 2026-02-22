Milan-Parma 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (40' st Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (11' Jashari, 40' st Nkunku), Modric, Rabiot, Estupiñán (19' st Pavlovic); Pulisic (17' st Füllkrug), Leão. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Fofana, Odogu, Gabbia. All.: Allegri
Parma (3-5-1-1): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (15' st Nicolussi Caviglia), Keita, Ordonez (14' st Sørensen), Valeri; Strefezza (31' st Ondrejka); Pellegrino (48' st Estévez). A disp.: Rinaldi, Casentini, Oristanio, Elphege, Cremaschi, Carboni, Drobnic, Mena. All.: Cuesta
Arbitro: Piccinini
Marcatore: 35' st Troilo
Ammoniti: Saelemaekers (M), Troilo (P), Leão (M)
