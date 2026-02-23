Le partite di oggi: il programma di lunedì 23 febbraio
Si chiude questa sera il 26° turno di Serie A, che vedrà prima la Fiorentina affrontare il Pisa nel derby salvezza e poi il Bologna ricevere la visita dell'Udinese. In campo, sempre in Italia, anche quattro squadre impegnate nel 28° turno di Serie C. Di seguito il programma calcistico di lunedì 23 febbraio, tra Italia ed estero.
Premier League – Inghilterra
21:00 Everton – Manchester Utd
Serie A – Italia
18:30 Fiorentina – Pisa
20:45 Bologna – Udinese
Serie C – Girone A (Italia)
20:30 Virtus Verona – L.R. Vicenza
Serie C – Girone B (Italia)
20:30 Ternana – Forlì
Liga Portugal – Portogallo
21:15 Famalicao – Casa Pia
LaLiga – Spagna
21:00 Alaves – Girona
