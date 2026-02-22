Genoa-Torino 3-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Norton-Cuffy (25' st Sabelli), Malinovskyi (40' st Onana), Frendrup, Ellertsson; Baldanzi (20' st Amorim); Colombo (20' st Ekhator), Ekuban (20' st Messias). A disposizione: Leali, Sommariva, Aaron Martin, Vitinha, Zätterström, Cornet, Masini, Doucouré. All.: De Rossi
Torino (3-5-2): Paleari; Saul Coco, Maripan (1' st Ismajli), Ebosse (1' st Prati); Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Rafa Obrador (38' st Pedersen); Simeone (23' st Njie), Kulenovic (15' st Zapata). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Anjorin, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze. All.: Baroni
Arbitro: Guida
Marcatori: 22' Norton-Cuffy (G), 40' Ekuban (G), 38' st Messias (G)
Ammoniti: Simeone (T)
Espulsi: Ilkhan (T)