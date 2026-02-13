Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 13 febbraio

Oltre al solito ampio spazio dedicato in questi giorni ai risultati centrati degli atleti azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina, le prime pagine dei principali giornali sportivi italiani in edicola oggi toccano anche il tema calcio. Il focus è soprattutto sulla giornata di Serie A in arrivo nel weekend e al via oggi con l'anticipo tra Pisa e Milan: i rossoneri, che al momento insieme al Como hanno una partita in meno in attesa del recupero del 18 febbraio, si trovano a -8 dall'Inter capolista. In caso di vittoria la distanza si accorcerebbe a 5 punti.

I nerazzurri saranno invece protagonisti domani sera nel nuovo Derby d'Italia contro la Juventus, con gran parte dell'attenzione che sarà concentrata sul duello a distanza tra i fratelli Thuram. Domenica sera scoccherà invece l'ora della sfida tra Napoli e Roma, in campo al Maradona alle 20.45.

Dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 13 febbraio.

18.30 Santa Clara-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

19.00 Rennes-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

20.30 Borussia Dortmund-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT

20.45 Pisa-Milan (Serie A) - DAZN, DAZN 1

20.45 Hull-Chelsea (FA Cup) - DAZN

20.45 Wrexham-Ipswich (FA Cup) - DAZN

21.00 Elche-Osasuna (Liga) - DAZN

21.05 Monaco-Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT