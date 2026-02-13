Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 13 febbraio

Oggi alle 07:01Rassegna stampa
Stefano Bertocchi

Oltre al solito ampio spazio dedicato in questi giorni ai risultati centrati degli atleti azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina, le prime pagine dei principali giornali sportivi italiani in edicola oggi toccano anche il tema calcio. Il focus è soprattutto sulla giornata di Serie A in arrivo nel weekend e al via oggi con l'anticipo tra Pisa e Milan: i rossoneri, che al momento insieme al Como hanno una partita in meno in attesa del recupero del 18 febbraio, si trovano a -8 dall'Inter capolista. In caso di vittoria la distanza si accorcerebbe a 5 punti.

I nerazzurri saranno invece protagonisti domani sera nel nuovo Derby d'Italia contro la Juventus, con gran parte dell'attenzione che sarà concentrata sul duello a distanza tra i fratelli Thuram. Domenica sera scoccherà invece l'ora della sfida tra Napoli e Roma, in campo al Maradona alle 20.45.

Dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 13 febbraio.
18.30 Santa Clara-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
19.00 Rennes-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
20.30 Borussia Dortmund-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT
20.45 Pisa-Milan (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 Hull-Chelsea (FA Cup) - DAZN
20.45 Wrexham-Ipswich (FA Cup) - DAZN
21.00 Elche-Osasuna (Liga) - DAZN
21.05 Monaco-Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
1 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
2 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio
4 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
5 Bologna deluso ma blinda il suo bomber. I 40 milioni per il Dall'Ara però non ci sono più
