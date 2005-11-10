Un talento al giorno, Alberto Ruiz: un 15enne già blindato dal Real Madrid

Tra i giocatori più in vista del Mondiale Under 15 in corso in Azerbaigian c'è Alberto Ruiz, nato il 9 febbraio 2011 a La Solana (Ciudad Real): è il talentuoso centrocampista offensivo e “10” del Real Madrid , è cresciuto nella Fábrica di Valdebebas, è spesso soprannominato “el Modric manchego” per il suo stile di gioco. Capitano e leader della Spagna Under-15, ha brillato nel Mondiale di categoria con una doppietta nel 5-0 ai quarti contro la Colombia e due reti nella semifinale 6-2 contro la Grecia, confermandosi tra i protagonisti assoluti del percorso iberico.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un organizzatore mobile e completo, capace di dirigere la manovra, cucire il gioco e inserirsi con tempismo. Dotato di un ottimo tiro da fuori area e di una visione superiore all’età, unisce qualità tecnica, personalità e capacità di decidere le partite. Già blindato dal Real Madrid fino al 2028, rappresenta una delle perle più brillanti della cantera blanca e del calcio spagnolo giovanile.

Nome: Alberto Ruiz-Santa Quiteria Intillaque

Data di nascita: 9 febbraio 2011

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: centrocampista

Squadra: Real Madrid

Assomiglia a: Luka Modric

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