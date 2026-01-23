Inter-Pisa 6-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique (33' Dimarco), Mkhitaryan, Zielinski, Sucic (15' st Barella), Carlos Augusto (34' st Akanji); Lautaro (34' st Bonny), Esposito (15' st Thuram). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Acerbi, Frattesi, Diouf, Darmian, Cocchi, Bovo. All.: Chivu
Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Aebischer (24' st Lorran), Marin (1' st Piccinini), Angori (24' st Leris); Moreo, Tramoni (1' st Akinsanmiro); Meister (40' Durosinmi). A disposizione: Nicolas, Bozhinov, Caracciolo, Loyola, Højholt, Buffon, Tomas Esteves. All.: Gilardino
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 11', 23' Moreo (P), 39' Zielinski rig. (I), 40' Lautaro (I), 47' pt Esposito (I), 35' st Dimarco (I), 41' st Bonny (I), 48' st Mkhitaryan (I)
Ammoniti: Marin (P), Lautaro (I), Gilardino (all. Pisa), Calabresi (P), Akinsanmiro (P), Barella (I)