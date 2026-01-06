Lecce-Roma 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba (30’ st Helgason), Ramadani (19’ st Gorter), Maleh; Sottil (11’ st Pierotti), Camarda (19’ st Stulic), Banda (1’ st N’Dri). A disp.: Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Perez, Jean, Kouassi, Marchwinski, Kovac. All.: Di Francesco
Roma (3-4-1-2): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Pisilli, Koné, El Shaarawy (15’ st Tsimikas); Cristante; Dybala (34’ st Soulé), Ferguson (15’ st Dovbyk, 41’ st Romano). A disp.: Vasquez, Zelezny, Angelino, Mirra, Lulli. All.: Gasperini
Arbitro: Sacchi
Marcatori: 14’ Ferguson, 26’ st Dovbyk (R)
Ammoniti: Banda (L), Maleh (L), Cristante (R), Gaspar (L)
Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
