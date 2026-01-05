Lutto nel giornalismo, muore a 77 anni Gianluigi Armaroli
Storico corrispondente sotto la direzione di Enrico Mentana, aveva compiuto 77 anni a novembre 2025. Ha raccontato da inviato tra i più importanti eventi in regione, ultimi quelli relativi alle alluvioni.
È morto il giornalista bolognese Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna del primo Tg5 di Enrico Mentana. L'annuncio è stato dato in diretta dal Tg5. Aveva compiuto 77 anni lo scorso novembre. Ha raccontato da inviato tra i più importanti eventi in regione, ultimi quelli relativi alle alluvioni.
Nato a Bologna nel 1948, si era laureato all'Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografia, poi ha frequentato l'Accademia Antoniana per la recitazione. Ha lavorato come attore radiofonico e televisivo in Rai prima di approdare alle tv private come cronista e a poi Mediaset, sua consacrazione.
I colleghi lo ricordano per la sua professionalità e il suo garbo umano. (Ansa - 5 gennaio 2026)
