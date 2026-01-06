Lutto nel giornalismo sportivo: addio ad Alessandro Tiberti
Il cordoglio dell'azienda per la scomparsa del giornalista da oltre 30 anni colonna della testata sportiva del servizio pubblico
La scomparsa di Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni, è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano. Anche per questo la Rai – che si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore - lo vuole ricordare con affetto e riconoscenza, come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento.
Un giornalista capace di occuparsi dei settori più diversi con la stessa efficacia. La conoscenza e la preparazione certosina lo portavano a realizzare servizi eccellenti su qualsiasi disciplina, anche quelle da molti considerate (a torto) minori. L'amore del suo lavoro e la sua forza d'animo, espressa anche nella lunga battaglia contro la malattia, ne facevano un professionista serio e disponibile con tutti, un amico prima che un collega che mancherà a tutti noi.
