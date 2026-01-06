Lutto nel giornalismo sportivo: addio ad Alessandro Tiberti

La Rai è in lutto per la scomparsa di Alessandro Tiberti, voce e volto di Rai Sport per oltre 30 anni

Il cordoglio dell'azienda per la scomparsa del giornalista da oltre 30 anni colonna della testata sportiva del servizio pubblico

La scomparsa di Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni, è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano. Anche per questo la Rai – che si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore - lo vuole ricordare con affetto e riconoscenza, come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento.

Un giornalista capace di occuparsi dei settori più diversi con la stessa efficacia. La conoscenza e la preparazione certosina lo portavano a realizzare servizi eccellenti su qualsiasi disciplina, anche quelle da molti considerate (a torto) minori. L'amore del suo lavoro e la sua forza d'animo, espressa anche nella lunga battaglia contro la malattia, ne facevano un professionista serio e disponibile con tutti, un amico prima che un collega che mancherà a tutti noi.