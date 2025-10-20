Marco Materazzi: "Inter la più forte". E racconta "Potevo andare alla Roma"

Ex difensore: "Avrei potuto giocare con De Rossi e Totti"

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "In due o tre punti ci sono tante squadre ma credo che la più forte sia l'Inter. Ha dimostrato negli anni e nella costruzione delle squadra grande equilibrio, forza e qualità. Con la Roma ha vinto bene, soffrendo solo un quarto d'ora. Ha perso due partite, ma si è rialzata e sta dimostrando di valere la testa. Anche il Milan sta facendo un grandissimo campionato anche perché non ha le coppe". Così Marco Materazzi, campione del mondo nel 2006 con l'Italia, a margine di un evento organizzato da Betsson.sport a Roma, indica la sua favorita per lo scudetto. Sulla Champions, poi, ammette come "si gioca prima di Natale e dopo Natale.

Dopo la sconfitta con il Manchester City, giocando alla pari, e dopo la delusione dell'ultima finale persa con il Psg, L'inter ha avuto la fortuna di ripartire subito con il mondiale del club. A livello tecnico è indiscutibile, poi quella di sbagliare pochi acquisti è una prerogativa di Ausilio", prosegue. Presente allo stesso evento anche Francesco Totti - tornato al centro del gossip social per la rivelazione a un podcast di Luca Toni che la celebre esultanza con la maglia "6 unica" a un gol nel derby non era per l'allora fidanzata Ilary Blasi, ma dedicata alla Curva Sud - con il quale Materazzi avrebbe potuto giocare. "Dopo il Mondiale ho avuto la possibilità di andare alla Roma, ma si voleva fare il matrimonio con i fichi secchi. Sono rimasto all'Inter e penso di aver fatto abbastanza bene. Mi sarebbe piaciuto giocare con Totti e de Rossi e sono convinto che avremmo potuto vincere qualcosa insieme", conclude. (ANSA).