Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus dominante contro il Napoli

Juventus dominante contro il NapoliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:51Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Mirko Nicolino per BIANCONERANEWS.IT

Partita senza storia all'Allianz Stadium: alla squadra di Conte il possesso palla e i passaggi, alla Juventus di Spalletti i gol e i tre punti
La Juventus di Luciano Spalletti batte il Napoli di Antonio Conte al termine di una gara che i bianconeri hanno controllato dall’inizio alla fine, pur lasciando il controllo del possesso ai partenopei. È stata una vittoria netta: il 58% di possesso per la squadra di Conte, con 612 passaggi, nulla ha potuto contro il 42% di possesso e 444 passaggi della Vecchia Signora. A riprova che i numeri dicono tanto, ma non sempre tutto.

Il dominio della partita non fa sempre il paio con quello del pallone ed è un segnale di grande maturità da parte della Juve aver vinto una gara di questo tipo. La prima frazione di gioco, infatti, conclusasi con il punteggio di 1-0, è stata quasi un delitto ai danni della Signora. Oltre al gol di David, infatti, c’è stato un incrocio dei pali colpito da Thuram e un’occasione clamorosa non sfruttata da Conceicao. Dall’altra parte, se si esclude un tentativo da lontano sul quale Di Gregorio (sempre ottimo negli ultimi tempi, ma guai a parlarne) non si fa sorprendere, davvero poca roba.

Nella ripresa il Napoli è partito indubbiamente meglio, costringendo la Juventus ad abbassare il baricentro, ma senza mai pungere più di tanto. Nonostante i numerosi duelli uomo contro uomo, infatti, Bremer, Locatelli e soci ne sono usciti quasi sempre vincitori. E non ci si deve sorprendere se la rete del 2-0 di Yildiz sia arrivata in un momento abbastanza positivo per la squadra di Conte. La strategia di Spalletti è infatti stata perfetta: attaccare, ma non sempre a testa bassa.

Le squadre che alla lunga costruiscono le vittorie, sono appunto quelle che sanno adattarsi alle situazioni della partita, interpretandole anche passando attraverso momento di sofferenza. E poi colpire senza pietà, come anche nel caso della terza rete messa a segno dal redivivo Kostic. In definitiva, partita preparata molto bene e interpretata meglio, ragion per cui sono tutti promossi a pieni voti, perché la prestazione di squadra la fa sempre la somma dei singoli. Poi si può sindacare sulle giocate di Cambiaso, al solito alternante positività e negatività, o di Conceicao, spesso richiamato da Spalletti prima di essere definitivamente sostituito.

Articoli correlati
Juventus, Ottolini non molla: in giornata ultimo tentativo per En-Nesyri. Sondaggio... Juventus, Ottolini non molla: in giornata ultimo tentativo per En-Nesyri. Sondaggio per Beto
Riecco la difesa al centro del villaggio: i numeri della Juve da quando c'è Spalletti... Riecco la difesa al centro del villaggio: i numeri della Juve da quando c'è Spalletti
Juventus, dopo il successo contro il Napoli arrivano i complimenti di Elkann e del... Juventus, dopo il successo contro il Napoli arrivano i complimenti di Elkann e del figlio Oceano
Altre notizie Altre Notizie
Juventus dominante contro il Napoli Juventus dominante contro il Napoli
Calciomercato Inter, Recalcati: "Ivan Perisic è la scelta" Calciomercato Inter, Recalcati: "Ivan Perisic è la scelta"
Oggi in TV, Hellas Verona-Cremonese e non solo: dove vedere tutte le varie partite... Oggi in TV, Hellas Verona-Cremonese e non solo: dove vedere tutte le varie partite
Le partite di oggi: il programma di lunedì 26 gennaio Le partite di oggi: il programma di lunedì 26 gennaio
Roma-Milan 1-1: il tabellino della gara Roma-Milan 1-1: il tabellino della gara
Juventus-Napoli 3-0: il tabellino della gara Juventus-Napoli 3-0: il tabellino della gara
Atalanta-Parma 4-0: il tabellino della gara Atalanta-Parma 4-0: il tabellino della gara
Genoa-Bologna 3-2: il tabellino della gara Genoa-Bologna 3-2: il tabellino della gara
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
1 Serie A, 22^ giornata LIVE: c'è Sarr con Orban, Atta-Davis nell'Udinese
2 Verona-Udinese, le probabili formazioni: senza Giovane, c'è Sarr in attacco con Orban
3 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 gennaio
5 Roma, Gasperini: "Il nostro è un grande percorso. Kone? Infortunio evidente"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Riecco la difesa al centro del villaggio: i numeri della Juve da quando c'è Spalletti
Immagine top news n.1 Niente En Nesyri, ma Spalletti (con un siparietto) è più chiaro che mai: serve un Hojlund
Immagine top news n.2 Ormai è utopia Scudetto, Conte mai così male dopo 22 turni di Serie A: il confronto
Immagine top news n.3 Spalletti conferma l'idea di Comolli: David andava aspettato. Ma serve un altro 9
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +5 sul Milan. Scatto del Genoa
Immagine top news n.5 La Roma gioca meglio ed evita la beffa Allegriana. Il Milan si accontenta del punto
Immagine top news n.6 Juventus, prova di forza contro l'ex Conte: David on fire, ma Spalletti vuole un altro '9'
Immagine top news n.7 Lazio, sprint per Daniel Maldini in prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto: le cifre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.2 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.3 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.4 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Ottolini non molla: in giornata ultimo tentativo per En-Nesyri. Sondaggio per Beto
Immagine news Serie A n.2 Riecco la difesa al centro del villaggio: i numeri della Juve da quando c'è Spalletti
Immagine news Serie A n.3 Milan, una mano dal mercato: gli ultimi 6 gol dai nuovi acquisti, da Nkunku a De Winter
Immagine news Serie A n.4 Juventus, dopo il successo contro il Napoli arrivano i complimenti di Elkann e del figlio Oceano
Immagine news Serie A n.5 Parma, debacle a Bergamo e un occhio al mercato: si attendono rinforzi
Immagine news Serie A n.6 Vaciago dopo il 3-0 al Napoli: "Adesso ha il diritto di chiamarsi Juve"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, due club di Serie A si muovo per Massolin. Ma il club chiede almeno sei milioni
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, Merkaj: "Il gol mi ha dato serenità mentale. Vietato mollare adesso"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, oggi le visite mediche di Dagasso col Venezia. Operazione da 2 milioni
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, dalla Lazio arriva il giovane Pinelli. Poi Vicari e Paz per rinforzare la difesa
Immagine news Serie B n.5 Palermo, spunta l'idea Thorsby a centrocampo. Ma potrebbe essere un obiettivo per giugno
Immagine news Serie B n.6 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, la vittoria della speranza. Lescano non basta: servono 2 top player per colmare il gap
Immagine news Serie C n.2 Cosenza senza vittorie nel 2026. Roma: "Momento particolare: serve lucidità"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, oggi si completa la 23ª giornata: due posticipi in programma nel Girone A
Immagine news Serie C n.4 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.5 Casertana, tre turni senza vittorie. Degli Esposti: "Flessione fisiologica"
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Aronica rivela: "In caso di vittoria il presidente avrebbe saldato dicembre"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, si conclude oggi il girone di andata: in campo Juventus e Parma
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "Col Genoa vittoria di cuore, che dà la spinta per gara con la Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 11ª giornata: Como Women sprecone, vince l'Inter. Bene anche il Napoli
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 11ª giornata: crolla la Ternana. La Roma batte di misura il Genoa, ma non si ferma
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni, Viens e Brennskag-Dorsin nel tridente giallorosso
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?