Le partite di oggi: il programma di sabato 28 marzo
In attesa di Serie A e Serie B, oggi in Italia torna in campo la Serie C, di scena col suo 34° turno. Di seguito il programma calcistico di sabato 28 marzo, tra calcio nostrano e internazionale in giro per il mondo.
Serie C - Girone A (Italia)
14:30 Lumezzane – AlbinoLeffe
14:30 Ospitaletto – Giana Erminio
17:30 Alcione Milano – Pro Vercelli
17:30 Dolomiti Bellunesi – Arzignano
17:30 Pergolettese – Pro Patria
17:30 Renate – Novara
17:30 Triestina – Virtus Verona
Serie C - Girone B (Italia)
14:30 Torres – Livorno
Serie C - Girone C (Italia)
14:30 Latina – Catania
14:30 Potenza – Salernitana
FIFA Series – Fase a Gironi (Mondo)
12:00 Namibia – Comore
FIFA Series (Mondo)
21:00 Samoa Americane – Guam
Amichevoli Nazionali (Mondo)
00:15 Argentina – Mauritania
08:00 Cina U20 – Australia U20
08:00 Thailandia U23 – Vietnam U23
10:30 Ungheria U17 – Moldavia U17
11:00 Galles U19 – USA U19
12:00 Portogallo U18 – Islanda U19
12:35 Cina U23 – Corea del Nord U23
14:00 Zambia U23 – Malawi
14:30 India U23 – Bhutan U23
15:00 Corea del Sud – Costa d’Avorio
15:00 Kyrgyzstan – Madagascar
15:00 San Marino – Isole Faroe
17:00 Botswana – Zimbabwe
17:00 Egitto U20 – Algeria U20
17:00 Senegal – Perù
18:00 Canada – Islanda
18:00 Scozia – Giappone
18:00 Ungheria – Slovenia
19:00 Burkina Faso – Guinea-Bissau
19:00 USA U18 – Marocco U18
20:30 USA – Belgio
23:00 Brasile U20 – Paraguay U20