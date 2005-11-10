Confermata la rinuncia al ricorso di Adriano Galliani nei confronti della candidatura di Giovanni Malagò per le elezioni del 14 dicembre prossimo che renderanno noto il nome del nuovo presidente della FIGC.

Il comunicato ufficiale della FIGC

Si legge, nella nota ufficiale diramata nel corso della serata dalla Federcalcio: "Preso atto della rinuncia al ricorso del senatore Adriano Galliani e della conseguente accettazione della stessa da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato estinto il procedimento in merito all’annullamento del comunicato ufficiale 25/2026, con cui il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, aveva deliberato di costituire la Commissione per la verifica delle candidature alla presidenza e al Consiglio federale della FIGC".

Una premessa, in conclusione

La suddetta rinuncia al ricorso è arrivata dopo che la FIGC ha chiarito che sta commissione non avrebbe valutato le candidature, facendo invece solo da consulto al segretario generale, tanto che la doppia firma del Genoa non è più neppure un tema.