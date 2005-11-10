Il calcio romeno piange la scomparsa di Dudu Georgescu, ex attaccante della Dinamo Bucarest e della nazionale, morto all'età di 76 anni in Canada, dove risiedeva da tempo. La notizia è stata confermata dalla Federcalcio romena, che ha annunciato un minuto di raccoglimento nelle partite di seconda e terza divisione. Georgescu è stato uno dei più grandi centravanti della storia del suo Paese, capace di conquistare per due volte la Scarpa d'Oro, nel 1975 e nel 1977.

Due Scarpe d'Oro e un record ancora imbattuto

Nato a Bucarest il 1° settembre 1950, Georgescu aveva iniziato la carriera nel Progresul, prima di trasferirsi al CSM Resita e quindi alla Dinamo Bucarest, dove ha giocato dal 1973 al 1983. Con la Dinamo ha conquistato quattro campionati e una Coppa di Romania, diventando il miglior marcatore della storia del club nella massima serie con 207 reti. Nel 1975, grazie a 33 gol in campionato, vinse la prima Scarpa d'Oro. Due anni dopo si ripeté, segnando addirittura 47 reti in una sola stagione.

Georgescu detiene ancora oggi il record di gol nel massimo campionato romeno, con 252 reti in 371 presenze. Capocannoniere per quattro stagioni consecutive, dal 1975 al 1978, è arrivato anche per due volte tra i primi dieci classificati del Pallone d'Oro. Con la nazionale della Romania ha collezionato 40 presenze e segnato 21 reti. Dopo il ritiro ha intrapreso la carriera di allenatore, lavorando anche all'estero.