Torino-Milan 2-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-5-2): Israel; Tameze (33' st Masina), Maripan, Coco; Pedersen (39' st Nkounkou), Anjorin (14' st Casadei), Asllani, Vlasic, Lazaro (39' st Ngonge); Zapata, Adams (39' st Aboukhlal). A disp.: Paleari, Popa, Ilkhan, Simeone, Dembelé, Biraghi, Gineitis, Njie. All.: Baroni
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (43' st Estupinan), Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi (21'st Pulisic); Nkunku, Leao (31' Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Jashari. All.: Landucci (Allegri squalificato)
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 10' rig. Vlasic (T), 17' Zapata (T), 24' Rabiot (M), 22' st, 32' st Pulisic (M)
Ammoniti: Maignan (M), Lazaro (T), Anjorin (T), 22' st Pulisic (M)
