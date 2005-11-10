U19, corsa all'Europeo. Non ci sarà Longoni, Favo chiama il modenese Maran
Gaetano Mocciaro
Il ct dell'U19, Massimiliano Favo, ha parlato alla vigilia del Round 2 di qualificazione all'Europeo. Gli azzurrini sfidano la Romania domani alle 15.30 al "Del Conero" di Ancona. Ecco le sue parole: “Speriamo di ridare a tutti i tifosi marchigiani l’affetto che abbiamo ricevuto in questi due giorni”. non sarà a disposizione per problemi fisici il portiere Alessandro Longoni (Paris Saint-Germain): al suo posto, Favo ha convocato Andrea Maran del Modena.
Dopo la Romania, l'Italia sfiderà Ucraina (sabato 14 alle 15.30 a Fano, diretta RaiPlay) e Israele (martedì 17 a Fermo, diretta RaiSport) con in palio tre posti per la terza e decisiva fase di qualificazione in programma a marzo.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
PORTIERI: Alessandro Anelli (Atalanta), Andrea Maran (Modena);
DIFENSORI: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter) Cristiano De Paoli (Como), Jean Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Mattia Marello (Inter), David Marini (Cesena), Andrea Natali (AZ Alkmaar):
CENTROCAMPISTI: Andrea Ballanti (Torino), Vincenzo Damiano (Genoa), Samuele Liberali (Sassuolo), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Bari), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Genoa);
ATTACCANTI: Antonio Arena (Roma, Destiny Elimoghale (Juventus), Christian Fogliaro (Monza), Simone Lontani (Parma).